Вакарчук возглавил партию "Голос"

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Украинский певец Святослав Вакарчук избран председателем партии "Голос", которая участвовала в парламентских выборах и по итогам подсчета свыше 99% протоколов проходит в будущую Верховную раду. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

"Сегодня ( 24 июля) съезд партии "Голос" выбрал Святослава Вакарчука председателем партии. Юлия Клименко, которая возглавляла "Голос", сосредоточится на работе над экономической повесткой дня для партии", - сказано в сообщении.

Согласно информации, Вакарчук "сосредоточится на развитии партии", а также создании региональной структуры для подготовки к местным выборам.

Ранее в партии "Голос" заявили, что готовы предложить Святослава Вакарчука на должность премьер-министра Украины.

Партия "Голос" была создана в мае 2019 года, всего за несколько месяцев до парламентских выборов на Украине, и шла на выборы как партия Святослава Вакарчука - украинского музыканта, солиста группы "Океан Эльзы". Партия позиционирует себя как правоцентристская, проевропейская. При этом эксперты обращают внимание на националистические и антироссийские высказывания Вакарчука. На днях он выступил с заявлением о необходимости ввести уголовное наказание с лишением свободы до 15 лет за переговоры с РФ.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 98,95% электронных протоколов окружных избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе, пятерка лидеров во главе с пропрезидентской партией "Слуга народа" остается неизменной. Согласно данным ЦИК, размещенным на сайте комиссии в среду, партия "Голос" набирает 5,84% голосов и замыкает пятерку лидеров досрочных парламентских выборов. Президентская партия "Слуга народа" с огромным отрывом в 43,14% опережает всех своих конкурентов. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" набирает 13,02%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" Петра Порошенко - 8,12%.

Внеочередные выборы в раду состоялись 21 июля. По данным СМИ, "Слуга народа" может получить 253 места в новой Раде (включая мажоритарных кандидатов), "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 44, "Батькивщина" и "Европейская солидарность - по 25, а "Голос" - 20.