Генпрокуратура Украины возобновила дело против Порошенко о попытке захвата власти

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возобновила уголовное дело "о попытке захвата власти" бывшим президентом Петром Порошенко, когда он объявил военное положение во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом в среду сообщило украинское издание "theБабель".

"Генеральная прокуратура возобновила производство о "попытке захвата власти" бывшим президентом Петром Порошенко во время кризиса в Керченском проливе в ноябре 2018 года, которое было открыто по заявлению экс-советника Виктора Януковича юриста Андрея Портнова", - пишет издание, сославшись на свои источники в правоохранительных органах.

В то же время пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что следователи ознакомились с информацией о возобновлении дела, но ожидают официального подтверждения от процессуального руководства.

21 мая Государственное бюро расследований (ГБР) по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти руководством Украины и Петром Порошенко во время инцидента в Керченском проливе, после которого на Украине было введено военное положение на 30 дней. В своем заявлении Портнов мотивировал обвинение Порошенко тем, что он после захвата моряков в Керченском проливе ввел военное положение, "чтобы сохранить власть", так как оно могло стать проблемой для проведения президентских выборов. Прокуратура закрыла дело 17 июля, однако Портнов и его адвокаты обжаловали такое решение. Жалоба будет рассмотрена в суде 26 июля.