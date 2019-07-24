В Венесуэле начались военные учения

ТАСС, 24 июля. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду об открытии масштабных военных учений.

"Сегодня начинается первый этап учений "Освободительная кампания Симона Боливара - 2019", - сказал Мадуро. Его выступление транслировалось в Twitter.

"Речь идет о полном развертывании наших вооруженных сил. Более миллиона мужчин и женщин вместе с отрядами ополченцев, в прекрасном взаимодействии", - так венесуэльский лидер описал масштаб маневров.

По его словам, учения проводятся в честь 236-летия со дня рождения национального героя Венесуэлы Симона Боливара. Они будут организованы по всей территории страны. Первый этап маневров продлится до 28 июля.

Последние крупные военные учения прошли в Венесуэле в феврале.