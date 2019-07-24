Госдеп: администрация США не добивается санкции на применение военной силы против Ирана

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Администрация США в настоящий момент не стремится воспользоваться полномочиями или же получить от Конгресса санкцию для применения военной силы в отношении Ирана. Об этом заявил в среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам верхней палаты Конгресса.

"Президент [США Дональд Трамп] ясно заявлял, что его администрация не стремится к вооруженному конфликту с Ираном. Но мы будем защищать наших граждан, войска и интересы от угроз, исходящих непосредственно от Ирана или от его марионеток. Администрация в настоящий момент не стремится получить новую санкцию на применение военной силы [в отношении Ирана] и не стремится интерпретировать полномочия [на применение военной силы] как-то иначе, чем это было в 2001 и 2002 году", - отметил Хейл.

По его словам, полномочия, однако, позволяют Вашингтону в любое время применять силу для защиты войск США и их союзников, участвующих в контртеррористических операциях на территории Ирака. Как пояснил на слушаниях юрисконсульт Госдепартамента Марик Стринг, речь идет о спецоперациях против террористических организаций "Аль-Каида", "Исламское государство", движения "Талибан" (запрещены в РФ) и примыкающих к ним группировок экстремистского толка.

Хейлу был задан уточняющий вопрос, будет ли администрация Трампа добиваться одобрения Конгресса США на применение военной силы против Ирана в случаях, которые не ограничиваются необходимостью защиты зарубежных контингентов американских войск. "Я могу определенно заверить вас в том, что мы будем действовать в соответствии с законом и консультироваться с Конгрессом", - ответил замгоссекретаря США. "Я не услышал приверженности получению одобрения Конгресса", - констатировал старший демократ сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес.

Иранские вооруженные силы сбили ранее беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. Соединенные Штаты в ответ, как утверждал Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.