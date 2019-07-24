Украинское правительство предлагает расширить санкции против российских предприятий

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Кабинет министров Украины вынесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны инициативу по расширению санкций против российских предприятий, которые так или иначе осуществляют деятельность на территории Крыма. Об этом в среду сообщила пресс-служба украинского министерства по вопросам неподконтрольных Киеву территорий.

В частности, украинский кабмин предлагает включить в список 24 юридических лица, которые задействованы в строительстве магистрального газопровода "Краснодарский край - Крым", добыче углеводородов на территории Крыма, а также предприятия, которые занимаются поставкой материалов и оборудования для российской компании "Завод "Фиолент".

"Применение санкций к указанному перечню юридических лиц создаст правовые основания для его расширения. В дальнейшем соответствующее распоряжение будет вынесено на рассмотрение СНБО", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. На компании, работающие на полуострове или сотрудничающие с крымскими предприятиями, стали накладывать санкции западные страны. 20 марта 2019 года Украина расширила пакет санкций против российских юридических и физических лиц, синхронизировав список с аналогичными санкциями Европейского Союза и Соединенных Штатов. Тогда санкции затронули предприятия, которые обеспечивают деятельность завода "Крымский титан", были привлечены к поставке материалов, оборудования и услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса РФ в Крыму, а также принимали участие в строительстве Крымского моста. Также в санкционном списке оказались организации, которые занимались перевозками через порты "Темрюк", "Кавказ" и Керченскую паромную переправу.