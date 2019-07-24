Медведчук: "Оппозиционная платформа" поможет президенту принять закон о статусе Донбасса

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова помочь президентской партии "Слуга народа" внести изменения в конституцию относительно статуса Донбасса. Об этом заявил в среду глава политсовета этой партии Виктор Медведчук.

"Мы готовы оказать содействие президентской партии внести изменения в конституцию относительно особого статуса Донбасса", - сказал Медведчук в эфире канала "112 Украина".

При этом политик уточнил, что партия находится в оппозиции к действующей власти. "Но ради торжества мира мы готовы поддержать президентскую партию", - добавил Медведчук.

Он считает, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" вместе со "Слугой народа" могут внести изменения в конституцию, поскольку обе будущие фракции в Раде вместе набирают более 300 голосов, необходимых для конституционных изменений. "Если для "Слуги народа" будет приоритетом мирное урегулирование ситуации в Донбассе, мы готовы им помочь", - подчеркнул Медведчук.

Он напомнил, что "мир в Донбассе - это главная задача для политиков, поскольку 80-85% украинцев, как показывают соцопросы, требуют остановить боевые действия и прекратить войну".

По данным Медведчука, фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" в новоизбранной Раде будет иметь 50 депутатов. а "Слуга народа" - более 250 парламентариев.