Мюллер не согласен, что расследование доказывает создание Трампом препятствий правосудию

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер выразил в среду несогласие с утверждением, что данные, собранные во время его завершившегося расследования дела о приписываемом России вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году, прямо доказывают создание нынешним президентом Дональдом Трампом препятствий правосудию. Выступление Мюллера на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США транслирует телеканал C-SPAN.

Конгрессмен Хаким Джеффрис (демократ от штата Нью-Йорк) перечислил закрепленные в законодательстве признаки, указывающие на препятствование правосудию. Речь идет о действиях, направленных на замедление или вмешательство в разбирательство, наличии такой деятельности в самом расследовании и коррупционном умысле. Законодатель, в частности, указал, что Трамп просил своего бывшего юрисконсульта Дональда Макгана отрицать, что он просил того добиться увольнения Мюллера. Он также напомнил о сообщении президента в Twitter, в котором говорится, что в его отношении проводится расследование.

Явное нарушение закона?

"Справедливо ли сказать, что он [глава государства] считал, что расследование наносит ущерб его собственным интересам?" - спросил Джеффрис. "Я думаю, что в целом это так", - ответил Мюллер. Трамп понимал, что находится под следствием, также согласился экс-спецпрокурор. Перечислив еще несколько фактов из доклада по итогам расследования, которые, по его мнению, указывают на создание Трампом препятствий правосудию, конгрессмен заключил: "Это явное воспрепятствование правосудию. Это Соединенные Штаты Америки, никто не стоит над законом, и президент должен быть привлечен к ответственности тем или иным образом".

"Я не обязательно соглашусь с тем, как вы проанализировали все это. Я не говорю, что это [проведено] в наилучшем виде, но я не поддерживаю это аналитическое обвинение", - заключил Мюллер. Таким образом, экс-спецпрокурор не стал подтверждать, что Трамп сделал все необходимое, согласно законодательству, для предъявления ему обвинений в препятствовании правосудию.

Конгрессмен Тед Лью (демократ от штата Калифорния), как и Джеффрис, пытался тем же путем доказать, что американский лидер препятствовал ведению расследования, и вновь напомнил о распоряжении президента, которое тот дал Макгану. В свою очередь Мюллер не стал соглашаться с тем, что в правовом поле даже невыполненные распоряжения главы государства могут трактоваться как создание препятствий правосудию. "Я не собираюсь обсуждать это в данный момент", - подчеркнул экс-спецпрокурор. Он также отметил, что простое "рассмотрение [закрепленных в законодательстве] признаков" препятствования правосудию не означает, что он согласен с тем, что действия президента соответствуют данным критериям.

В начале слушаний Мюллер отрицательно ответил на вопрос о полном отсутствии каких-либо действий со стороны Трампа, направленных на создание препятствий правосудию.

О расследовании Мюллера

Спецслужбы США инкриминируют вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и нынешним президентом США республиканцем Дональдом Трампом не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

24 марта министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр направил руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса основные заключения расследования Мюллера. Глава Минюста, рассмотрев итоги разбирательства спецпрокурора вместе со своим тогдашним первым заместителем Родом Розенстайном, пришел к выводу, что Мюллер не выявил никаких действий президента, в которых можно было бы усмотреть состав преступления. Затем Барр на слушаниях в юридическом комитете Сената под присягой повторил свои заключения относительно расследования Мюллера и действий Трампа.