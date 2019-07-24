Мюллер под присягой заявил, что не выдвигал свою кандидатуру на должность главы ФБР

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер заявил в среду под присягой на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США, что не выдвигал свою кандидатуру пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) США. Он подчеркнул также, что не обсуждал свое назначение на эту должность с президентом Дональдом Трампом.

"В моем понимании я не выдвигал свою кандидатуру на эту должность", - сказал он. Мюллер пояснил, что беседа с Трампом, во время которой поднималась тема вакантной должности директора ФБР, действительно имела место, но его просили лишь высказать свои мысли по этому поводу. "У меня была беседа с президентом, речь шла об этой должности, но не о том, чтобы я выдвигал кандидатуру на этот пост", - добавил Мюллер.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду, что не вел беседу с Трампом по поводу выдвижения своей кандидатуры, Мюллер ответил утвердительно. "Да, это так", - подтвердил он. Его также спросили, говорил ли он вице-президенту Майклу Пенсу, что единственная должность, на которую он согласен, - это пост главы ФБР. "Я не помню такого", - заявил бывший спецпрокурор.Буш

В среду Трамп написал в своем Twitter, что Мюллер хотел занять пост директора ФБР, но получил отказ. "Появились сообщения, что Роберт Мюллер утверждает, будто не выдвигал кандидатуру и не проходил собеседование на пост директора ФБР (и получил отказ) за день до того, как его ошибочно назначили спецпрокурором. Надеюсь, что он не скажет это под присягой, потому что у нас есть множестве свидетелей этой беседы, и в их числе вице-президент Соединенных Штатов", - заявил он.

Трамп ранее неоднократно говорил, что Мюллер рассматривался в качестве возможного кандидата на пост директора ФБР, но он отказал ему. Мюллер возглавлял ФБР с 2001 по 2013 год при президентах Джордже Буше - младшем и Бараке Обаме.