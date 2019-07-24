В Госдепе заявили, что США нацелены только на комплексное соглашение с Ираном

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Администрация США открыта для переговоров с Ираном без предварительных условий, но выступает против сведения диалога только к теме ядерной программы Тегерана. Об этом заявил в среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам верхней палаты Конгресса.

Ему был задан вопрос, готовы ли США сесть за стол переговоров с Ираном, ограничившись только вопросом ядерной программы. "Цель всей нашей стратегии состоит в том, чтобы добиваться на основе переговоров всеобъемлющего результата, который бы затрагивал ядерную проблему, баллистические ракеты, злонамеренное поведение в регионе [Ближнего Востока], права человека и обращение с американскими гражданами. Мы открыты сегодня для диалога без предварительных условий", - отметил замгоссекретаря.

"Мы готовы сделать это [вступить в диалог]. Однако цель переговоров должна состоять в достижении всеобъемлющего соглашения по направлениям, которые я уже упомянул", - добавил Хейл.

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в минувшие выходные в интервью телекомпании CNN рекомендовал Вашингтону не стараться заключить с Тегераном новую ядерную сделку, но вернуться за стол переговоров и соблюдать все договоры и соглашения, заключенные предыдущими администрациями Соединенных Штатов. Зариф выразил уверенность, что Иран за последние 40 лет научился выживать в условиях непрекращающегося давления со стороны США и сможет выдержать новые тяготы.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Ровно год спустя Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 8 июля представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что Тегеран начал обогащать уран выше максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой.