Белый дом назвал слушания с Мюллером "грандиозным позором" для демократов

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Слушания в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США с участием экс-спецпрокурора Роберта Мюллера стали "грандиозным позором" для Демократической партии. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

"Последние три часа [столько примерно длились слушания в комитете] стали грандиозным позором для демократов. Ожидайте большего во второй части", - написала она. В данный момент Мюллер, курировавший расследование приписываемого России вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году, выступает на слушаниях в спецкомитете по разведке Палаты представителей.

Президент США Дональд Трамп в Twitter с сарказмом "поблагодарил демократов за проведение утренних слушаний". И назвал "позором для страны" председателя комитета по разведке Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния).

Ранее Мюллер заявил, что ограничит свои показания Конгрессу исключительно содержанием доклада, подготовленного по итогам расследования.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и нынешним президентом США республиканцем Дональдом Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

24 марта министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр направил руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса основные заключения расследования Мюллера. Глава Минюста, рассмотрев итоги разбирательства спецпрокурора вместе со своим тогдашним первым заместителем Розенстайном, пришел к выводу, что Мюллер не выявил никаких действий президента, в которых можно было бы усмотреть состав преступления. Затем Барр на слушаниях в юридическом комитете Сената под присягой повторил свои заключения относительно расследования Мюллера и действий Трампа.