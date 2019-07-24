Госдепартамент считает Ирак партнером, но не союзником США

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Власти США не располагают правовым документом, позволяющим официально считать руководство Ирака своим союзником. Об этом сообщил в среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам верхней палаты Конгресса.

Ему был задан вопрос, является ли правительство Ирака союзником США. "Я бы охарактеризовал наши отношения в качестве партнерских. Мы хорошо взаимодействуем с иракским руководством, особенно с президентом [Ирака Бархамом] Салехом", - ответил Хейл. "С правовой точки зрения, вопрос упирается в наличие двустороннего договора о союзе с ними. Я не считаю, что такой договор между нами есть", - добавил замгоссекретаря.

Он охарактеризовал отношения между США и Ираком в качестве "прочного партнерства". "Мы помогаем иракскому правительству в достижении поставленных им задач и наших задач - стабилизации страны, обеспечении контроля над всей их территорией и противодействии злонамеренному влиянию Ирана", - пояснил Хейл.

Президент Бархам Салех в интервью телекомпании CNN в июне заявил, что Багдад ни при каких обстоятельствах не позволит США использовать американские базы на территории Ирака для нанесения военного удара по Ирану. Салех напомнил, что войска США и антитеррористической коалиции присутствуют в Ираке по приглашению властей этой страны для выполнения "единственной задачи" - противодействовать террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По словам президента, срок присутствия иностранных воинских контингентов будет "зависеть от потребностей иракского правительства" и обстановки в стране.