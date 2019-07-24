Мюллер утверждает, что Россия намерена вмешаться в американские выборы 2020 года

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер считает, что Россия будет продолжать пытаться вмешиваться в американский избирательный процесс, в том числе во время выборов 2020 года. Об этом он заявил в среду на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США.

"Это была не единичная попытка, - утверждал Мюллер, имея в виду приписываемое России вмешательство в ход президентских выборов в США в 2016 году. - Они занимаются этим прямо сейчас, пока мы сидим здесь, и они рассчитывают делать это во время следующей [избирательной] кампании". По его словам, "множество других стран" также развивают возможности для вмешательства в выборы в США.

Мюллер также подверг критике позицию Дональда Трампа, называвшего в разгар избирательной гонки 2016 года организацию WikiLeaks "драгоценной находкой". "Назвать это поведение спорным с точки зрения того, что оно демонстрировало, было бы преуменьшением, а также учитывая то, что оно обнадеживало и стимулировало то, что является и должно являться незаконной деятельностью", - сказал бывший спецпрокурор.

Ему задали вопрос, не опасается ли он, что в будущем американские политики начнут охотно использовать против своих противников дискредитирующую информацию, предоставленную иностранными государствами, не докладывая американским спецслужбам о подобных попытках вмешательства из-за рубежа. "Я надеюсь, что это не является новой нормой. Но я боюсь, что так и есть", - ответил Мюллер.

Бывший спецпрокурор также утверждал, что кампания в социальных сетях, которую якобы проводила Россия, была призвана помочь не только Трампу, но и его сопернице Хиллари Клинтон. "Дональду Трампу", - сказал Мюллер, отвечая на вопрос, кому в конечном счете стремилась оказать поддержку Москва. "Позвольте мне сказать так: "Дональду Трампу, но были также случаи, когда Хиллари Клинтон была объектом таких же во многом действий", - добавил он.

Первые утверждения о вмешательстве России в избирательный процесс в США появились в разгар президентской кампании (в июле 2016 года) после взлома сети Национального комитета Демократической партии (НКДП) США, его переписка была опубликована на сайте WikiLeaks. Затем на этом же ресурсе были размещены электронные письма кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон и главы ее избирательного штаба Джона Подесты. Клинтон тогда утверждала, что к взлому почты имели отношение российские хакеры и что у нее есть "достоверные сведения" о намерении Москвы ее дискредитировать, чтобы повысить шансы республиканца Дональда Трампа.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

24 марта министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр направил руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса основные заключения расследования Мюллера. Глава Минюста, рассмотрев итоги разбирательства спецпрокурора вместе со своим заместителем Родом Розенстайном, пришел к выводу, что Мюллер не выявил никаких действий президента, в которых можно было бы усмотреть состав преступления. Затем Барр на слушаниях в юридическом комитете Сената под присягой повторил свои заключения относительно расследования Мюллера и действий Трампа.

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