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Al Jazeera: в результате взрыва в столице Сомали погибли шесть человек

Ранения получил мэр Могадишо

ТАСС, 24 июля. Не менее шести человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в среду в столице Сомали Могадишо, еще шестеро, включая мэра города, получили ранения. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Ранее сообщалось, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в здании местной администрации. Сомалийский новостной портал "Губджуг ньюс" отмечал, что в результате взрыва ранения, кроме мэра, получили еще несколько чиновников.

По данным Al Jazeera, шесть человек, включая пятерых чиновников, стали жертвами теракта. Градоначальник госпитализирован, о его нынешнем состоянии не сообщается.

Взрыв произошел вскоре после отъезда спецпредставителя генсека ООН по Сомали Джеймса Свона, который провел в здании администрации встречу с мэром и губернатором провинции Банадир.

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