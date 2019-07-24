Остались при своих. Демократы и республиканцы в Конгрессе опросили Роберта Мюллера

Бывший спецпрокурор не согласился с мнением о "полном оправдании" президента Дональда Трампа, а также в очередной раз обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Бывший американский спецпрокурор Роберт Мюллер выступил в среду на многочасовых слушаниях в двух комитетах Палаты представителей Конгресса США.

Куратор завершившегося весной расследования обстоятельств вмешательства в ход американских президентских выборов 2016 года, которое США приписывают России, по существу не изложил никакой информации, дополняющей его итоговый доклад. Он, согласно подсчетам телекомпании CNN, в общей сложности 206 раз отказался отвечать на те или иные вопросы законодателей. Все это однако нисколько не помешало ни правящей Республиканской, ни оппозиционной Демократической партии провозгласить показания Мюллера подтверждающими правильность занятых ими позиций, касающихся победы Дональда Трампа на выборах 2016 года. Говоря коротко, демократы и республиканцы остались каждый при своем, в очередной раз ярко продемонстрировав всю глубину политического раскола американского общества. Мюллер не оправдал Трампа Едва ли не самой значимой для демократов частью выступлений Мюллера в юридическом комитете и специальном комитете по разведке стал его отказ поддержать высказывания Трампа о том, что шедшее почти два года расследование полностью оправдало американского лидера и сняло с него все подозрения в противоправной деятельности.

Кроме того, бывший спецпрокурор повторил, что не возьмется делать вывод об отсутствии в действиях главы администрации США признаков стремления помешать отправлению правосудия. Наконец, Мюллер, занимавший в 2001-2013 годах должность директора ФБР, отверг мнение Трампа о том, что вся шумиха вокруг его победы на президентских выборах и последовавшее расследование стали охотой на ведьм и грандиозной фальсификацией. Впрочем, Мюллер уточнил, что не предъявил обвинений Трампу, поскольку не пришел к выводу о наличии в действиях американского лидера состава преступления, а не из-за внутренних правил Министерства юстиции США или отсутствия необходимых полномочий. "Как мы отмечали в [итоговом] докладе и как я указывал в своем вступительном слове, мы не пришли к выводу, совершил ли президент преступление", - пояснил бывший спецпрокурор. Обвинения в адрес России

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При этом он утверждал, что Россия, по его мнению, продолжит попытки вмешательства в американский избирательный процесс на предстоящих в следующем году выборах. "Это была не единичная попытка. Они [представители России] занимаются этим прямо сейчас, пока мы сидим здесь, и они рассчитывают делать это во время следующей [избирательной] кампании", - заявил Мюллер. По его версии, "множество других стран" пытается действовать таким же образом. Ни одного доказательства Мюллер, который уже пару месяцев не состоит на госслужбе, не привел. Он не пояснил, на что опираются его предостережения. "На протяжении своей карьеры я видел ряд вызовов нашей демократии. Усилия российского правительства, нацеленные на вмешательство в наши выборы, относятся к наиболее серьезным [вызовам]. Как я заявил 29 мая, это заслуживает внимания каждого американца", - считает Мюллер. "Политический театр" Республиканцы на слушаниях напирали на то, что проведенное аппаратом Мюллера разбирательство, которое было начато еще в мае 2017 года, оказалось необъективным. Члены правящей партии прежде всего выразили мнение о том, что команда Мюллера предвзято относилась к Трампу. Свое заключение конгрессмены обосновали ссылками на то, что далеко не один юрист из аппарата спецпрокурора, как впоследствии стало известно, симпатизировал сопернику Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон, которая представляла Демократическую партию.

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В общей сложности подчиненные Мюллера пожертвовали на избирательные кампании демократов в 2016 году "более $60 тыс.", сказал конгрессмен Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана). Его однопартиец Крис Стюарт (от штата Юты) тряс пухлой папкой, в которой, по его свидетельству, были собраны публикации американской печати, подготовленные на основании 25 случаев "утечки" информации из аппарата Мюллера. "Всех их объединяет одно. Они были направлены на то, чтобы ослабить президента или поставить его в неловкое положение. Все они", - подчеркнул Стюарт. Старший республиканец спецкомитета по разведке Девин Нуньес (от Калифорнии) охарактеризовал слушания как "политический театр" и "отчаянную попытку" демократов сохранить в плоскости общественной полемики подозрения в адрес Трампа, которые практически были сняты в результате расследования Мюллера. Реакция Трампа и его окружения Со своей стороны Трамп заявил журналистам, что остался в выигрыше после выступлений Мюллера на Капитолийском холме. "У нас был очень хороший день, у Республиканской партии", - убежден 45-й президент США.

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Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала слушания "грандиозным позором для демократов". С точки зрения адвоката президента США Джея Секьюлоу, показания Мюллера выявили "тревожные недостатки расследования, проведенного спецпрокурором". "Они показали, что это расследование было проведено небольшой группой политически предвзятых прокуроров, которые, как ни старались, не смогли доказать ни создание препятствий [правосудию главой администрации США], ни наличие заговора или сговора предвыборного штаба Трампа с Россией", - полагает юрист. На его взгляд, "американцы понимают, что вопрос решен". "Они также понимают, что дело закрыто", - добавил Секьюлоу. Расследование и его результаты Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и нынешним президентом США республиканцем Дональдом Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

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