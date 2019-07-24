Трамп наложил вето на резолюции Конгресса против планов по продаже оружия арабским странам

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду наложил вето на три резолюции, принятые ранее Конгрессом США с целью не допустить заключения сделок по продаже американского оружия арабским странам без их одобрения законодателями.

Как отмечается в распространенных Белом домом письмах Трампа Сенату Конгресса, эти резолюции "ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и навредят важным отношениям" США с их союзниками и партнерами.

Согласно американскому законодательству, Минобороны должно уведомлять законодателей о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. 24 мая госсекретарь Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения Конгресса завершить процесс заключения 22 соглашений по продаже вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму 8,1 млрд долларов для "сдерживания иранской агрессии".

В ответ демократы Роберт Менендес, Крис Мерфи, Патрик Лихи и Джек Рид, а также республиканцы Линдси Грэм, Рэнд Пол и Тодд Янг подготовили против планов по продаже оружия 22 резолюции. 20 июня эти резолюции были одобрены Сенатом. Палата представителей к настоящему моменту приняла три из них. Именно они подпали под вето президента.