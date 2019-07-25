Военные США не планируют сопровождать каждое американское судно в Персидском заливе

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. США готовы защищать свои коммерческие суда в районе Персидского залива, но не собираются обеспечивать военный эскорт каждого из них. Об этом новый глава Пентагона Марк Эспер заявил в среду в беседе с журналистами, стенограмму которой распространило Министерство обороны США.

"Если мы посчитаем, что американское судно может быть под угрозой, [что] оно может быть остановлено или задержано, мы захотим убедиться, что у нас есть возможность сделать так, чтобы этого не произошло <...> Это может означать, что корабль ВМС США будет находиться в непосредственной близости для сдерживания [угрозы]. Но, опять же, это не обязательно означает, что за каждым судном, следующим через пролив под американским флагом, будет эсминец", - сказал Эспер.

Он пояснил, что корабли сопровождения должны находиться на таком расстоянии, чтобы иметь возможность "реагировать достаточно быстро для предотвращения провокаций". Его попросили уточнить, означает ли это, что с настоящего момента американские военные будут сопровождать коммерческие суда "по воздуху или по суше". "Я не говорю, что прямо сейчас", - ответил глава Пентагона, добавив, что на следующей неделе собирается встретиться с Центральным командованием (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США, чтобы понять "их концепцию этих операций".

Ранее Госдепартамент заявил, что Вашингтон вместе с союзниками создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. Речь идет о программе Sentinel, которой США и их союзники будут оказывать материально-финансовую поддержку. 23 июля Госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира.