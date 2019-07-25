Госдепартамент считает, что "Аль-Каида" стала сильнее, пока мир боролся с ИГ

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в РФ) за последние пять лет укрепила свой потенциал на фоне того, что мировое сообщество было сконцентрировано на борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Такое мнение выразил в среду координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс.

"В то время как последние пять лет все внимание мировой общественности было сосредоточено на ИГ, "Аль-Каида" потихоньку укрепила свои возможности <...> чтобы вновь заявить о себе как об идеологическом и оперативном авангарде мирового джихадистского движения", - говорится в письменном заявлении Сейлса, подготовленном к состоявшимся в среду слушаниям в одном из подкомитетов комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Как отметил Сейлс, на сегодняшний день "сеть "Аль-Каиды" насчитывает больше членов", чем во время терактов 11 сентября 2001 года, и группировка продолжает использовать зоны конфликтов и "слабые места в системе безопасности для вербовки, финансирования и планирования атак".

При этом координатор Госдепа добавил, что ИГ все еще "остается глобальной угрозой, способной на теракты" против США и их союзников. По словам Сейлса, апрельские теракты на Шри-Ланке и "последующее видеообращение главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади подкрепляют тот факт, что ИГ пытается сохранять свои возможности, влияние и значимость через группировки и сети за пределами Ирака и Сирии".