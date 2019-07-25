Reuters: в Сеуле считают, что одна из запущенных КНДР ракет была новой разработкой

ТАСС, 25 июля. Южнокорейские власти считают, что КНДР во время запуска в четверг испытала новую ракету малой дальности. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Республики Корея.

По данным источника, предположительно новая ракета пролетела порядка 690 км, а другая - в 430 км. Обе упали в Японское море. На данный момент в южнокорейском оборонном ведомстве пытаются установить, идет ли речь о ракетах одного типа.

Ранее Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Кореи сообщил, что КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении. Отмечалось, что пуски был произведены в районе города Вонсан в направлении Японского моря в 05:34 по местному времени (23:34 мск среды) и в 05:57 (23:57 мск среды) соответственно. В КНШ отметили, что "отслеживают ситуацию".

Последний раз КНДР осуществляла пуск реактивных снарядов в восточном направлении 9 мая 2019 года. Тогда, по данным КНШ Республики Корея, запуск был совершен из района населенного пункта Синори провинции Пхёнан-Пукто.