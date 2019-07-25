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СМИ: первый этап поставок С-400 в Турцию может завершиться 25 июля

Издание Milliyet сообщило, что после этого на авиабазе Мюртед начнутся работы по развертыванию российских систем и обучению их эксплуатации

ТАСС, 25 июля. Первый этап поставок Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 может завершиться в четверг. Об этом пишет газета Milliyet.

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По данным издания, после этого на авиабазе Мюртед начнутся работы по развертыванию российских систем и обучению их эксплуатации. В этих процессах будут участвовать 100 турецких военных, которые прошли соответствующее обучение в России. Российские специалисты будут оказывать им содействие. Помимо этого, еще 80 военных из Турции отправятся в РФ для прохождения обучения.

Как отмечает Milliyet, развертывание первых С-400 должно быть завершено уже к ноябрю, ЗРС будут полностью готовы к использованию в первые три месяца 2020 года.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил журналистам во вторник, что первый этап поставок Турции ЗРС С-400 завершится на этой неделе.

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