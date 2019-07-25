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Минобороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок С-400

Минобороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок С-400.

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В МИД Белоруссии заявили, что нападение на дипломата в Турции не связано с политикой
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