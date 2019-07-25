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Умер президент Туниса

Бежи Каиду ас-Себси было 92 года
Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси Slim Abid/Tunisian Presidency via AP
Описание
Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси
© Slim Abid/Tunisian Presidency via AP

ТАСС, 25 июля. Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси умер в возрасте 92 лет.

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Об этом сообщила в четверг канцелярия президента.

"В четверг утром 25 июля 2019 года в 10 часов и 25 минут умер президент Республики Бежи Каид ас-Себси в госпитале Туниса", - говорится в сообщении, размещенном на странице в Facebook.

По данным тунисского агентства TAP, он был госпитализирован накануне в связи с недомоганием.

В конце июня президент уже проходил стационарное лечение в течение нескольких дней.

Ас-Себси занимал пост президента Туниса с 2014 года.

Как передает телеканал Al Arabiya, функции главы государства будет временно (на срок от 45 до 90 дней) исполнять председатель парламента страны Мухаммед ан-Насер.

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ТунисСебси, Бежи Каид, ас-
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