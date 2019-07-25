СБУ задержала российский танкер

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил задержала российский танкер Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер Nеyma", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, - говорится в сообщении. - Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" в Керченском проливе".

Это судно "признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", добавили в СБУ.

В спецслужбе уточнили, что, по информации украинских пограничников, зашедший в порт Измаил под флагом РФ танкер Nika Spirit был опознан по номеру ІМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, "как уже известный танкер Nеyma, который был использован для перекрытия Керченского пролива".

Сейчас, добавили в ведомстве, "группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов". СБУ сообщила также, что допрошены члены команды судна.