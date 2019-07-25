{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Обновлено 

СБУ задержала российский танкер

В Киеве заявили, что судно якобы блокировало украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе
Описание
© Служба безопасности Украины

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил задержала российский танкер Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в сообщении СБУ.

На эту тему
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины. Хроника, реакция, последствия

"Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер Nеyma", который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, - говорится в сообщении. - Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" в Керченском проливе".

Это судно "признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", добавили в СБУ.

В спецслужбе уточнили, что, по информации украинских пограничников, зашедший в порт Измаил под флагом РФ танкер Nika Spirit был опознан по номеру ІМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, "как уже известный танкер Nеyma, который был использован для перекрытия Керченского пролива".

Сейчас, добавили в ведомстве, "группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов". СБУ сообщила также, что допрошены члены команды судна.

Теги
УкраинаРоссияНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
Brexit
Джонсон заявил, что все члены его кабинета выступают за выход из ЕС к 31 октября
Новый премьер-министр Великобритании подчеркнул, это будет приоритетом нового британского правительства
Читать полностью