Демонстранты намерены провести акцию протеста в аэропорту Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 июля. /ТАСС/. Продемократические демонстранты в пятницу намерены впервые провести акцию протеста в зале прилета международного аэропорта Гонконга. Соответствующую информацию корреспонденту ТАСС подтвердили в четверг пресс-службе воздушной гавани.

"Администрация аэропорта располагает сведениями о планируемой массовой акции. Мы надеемся, что ее участники будут избегать действий, которые могут создать неудобства пассажирам и функционированию аэропорта", - отметил собеседник агентства.

По его словам, "аэропорт завтра будет работать в нормальном режиме". Администрация и служба безопасности воздушной гавани мобилизует на дежурство дополнительное число сотрудников.

В пресс-службе отметили, что в самое ближайшее время на сайте аэропорта и в мобильном приложении HKG My Flight будет размещено сообщение с призывом к пассажирам запастись достаточным количеством времени для прибытия и следить за обновлением информации о рейсах.

По имеющимся данным, акция протеста планируется с 13:00 до 00:00 по местному времени. В ней выражали готовность принять участие в том числе бортпроводники и сотрудники ряда авиакомпаний.

Несколько недель назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам объявляла о решении снять законопроект с повестки, но это не остановило волну протестов.