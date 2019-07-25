СМИ: задержанный на Украине российский танкер зашел в порт Измаил для ремонта

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Российский танкер, задержанный в четверг Службой безопасности Украины (СБУ) совместно с военной прокуратурой, зашел в среду, 24 июля, в порт Измаил для проведения ремонта. Об этом сообщает издание Timer-odessa.net.

"На судоремонтный завод в Измаиле зашло на ремонт российское судно Nika Spirit, ранее носившее имя Neyma. На Украине судно Neyma хорошо известно: в ноябре 2018 года именно это судно блокировало проход под Керченским мостом для пытавшихся пройти в Азовское море группы украинских военных кораблей. По официальной версии российских властей, судно село на мель", - говорится в сообщении.

В четверг Служба безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил задержала российский танкер Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Это судно "признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", добавили в СБУ.

В спецслужбе уточнили, что, по информации украинских пограничников, зашедший в порт Измаил под флагом РФ танкер Nika Spirit был опознан по номеру ІМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, "как уже известный танкер Nеyma, который был использован для перекрытия Керченского пролива".

Сейчас, добавили в ведомстве, "группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов". СБУ сообщила также, что допрошены члены команды судна.

25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли и находящиеся на них 24 моряка были задержаны. Им предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы, возбуждено уголовное дело. Лефортовский суд Москвы 17 июля удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста всем 24 украинским морякам до 24 октября.