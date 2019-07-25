На задержанном СБУ танкере РФ находятся не менее семи россиян

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Не менее семи моряков находятся на задержанном в четверг в порту Измаил Службой безопасности Украины российском танкере. Семь изъятых паспортов моряков РФ можно увидеть на фотографии, размещенной в Facebook на странице главного военного прокурора Анатолия Матиоса.