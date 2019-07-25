Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

"Несмотря на то, что сегодня у меня была международная встреча назначена на 15:00, я был вынужден ее перенести <...> и сегодня появиться здесь", - сказал Порошенко в прямом эфире телеканала "112 Украина". Экс-президент подчеркнул, что явился в ГБР, несмотря на то, что ни он, ни его представители не получали никаких приглашений.

Изначально бывшего главу государства вызывали на 17 июля, но тогда он так и не появился перед следователями, сославшись на необходимость присутствовать на заседании Европарламента в Страсбурге.

Среди предъявленных Порошенко обвинений - государственная измена, злоупотребление служебным положением, легализация преступных доходов, неуплата налогов, попытка узурпации судебной власти, а также "факт незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде". Одно из дел касается также киевского завода "Кузница на Рыбальском", который являлся одним из крупнейших активов Порошенко, который, как сообщали СМИ, экс-глава государства фиктивно продал украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода заведено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.