В СБУ не раскрывают детали задержания танкера РФ, ссылаясь на "тайну следствия"

" Служба сегодня дала ту информацию, которая не вредит следствию - все детали, в том числе и в отношении членов экипажа, расскажем позже", - сообщила спикер СБУ.

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины не раскрывает детали задержания в Измаиле российского танкера, ссылаясь на "тайну следствия", однако ведомство пообещало обнародовать некоторые подробности позже. Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook .

Ранее 25 июля СБУ в порту Измаил задержала российский танкер Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Задержанное судно "признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", добавили в СБУ.

На судне проведены "санкционированные украинским судом следственные действия" - обыск, "изъятие документов, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов", а также допрошены члены команды. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос выложил в Facebook фото не менее семи отобранных паспортов моряка РФ.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с просьбой выяснить обстоятельства танкера и судьбу его экипажа.

25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Корабли и находящиеся на них 24 моряка были задержаны. Им предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы, возбуждено уголовное дело. Лефортовский суд Москвы 17 июля удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста всем 24 украинским морякам до 24 октября.