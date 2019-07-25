Парламент Испании снова проголосовал против кандидатуры Педро Санчеса на пост премьера

МАДРИД, 25 июля. /ТАСС/. Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании не утвердил в четверг в ходе второго тура голосования исполняющего обязанности председателя правительства, генерального секретаря Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса на пост премьер-министра.

Во вторник в парламенте состоялось первое голосование по кандидатуре Санчеса. Чтобы быть избранным, претенденту на должность главы кабмина нужно было получить поддержку абсолютного большинства депутатов, то есть минимум 176 из 350. Поскольку этого не произошло, в четверг в Конгрессе состоялся второй тур голосования, на котором уже было достаточно поддержки простого большинства парламентариев.