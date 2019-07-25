Порошенко заявил, что не является фигурантом ни одного из дел Госбюро расследований

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины в четверг заверил, что нет ни одного уголовного дела, в котором он являлся бы фигурантом.

"Твердо обращаю внимание, что вовремя сегодняшнего общения мы получили еще раз заверение, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует", - сказал он журналистам.

Кроме того, бывший глава государства добавил, что в ГБР в письменном и устном виде давал пояснения, которые касались соглашения купли-продажи завода "Кузни на Рыбальском". По его словам, сделка была совершена без его участия.