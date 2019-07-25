Джонсон заявил о готовности Лондона к "жесткому" выходу из ЕС

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании хотело бы, чтобы королевство покинуло Евросоюз, заключив с ЕС новую сделку об условиях дальнейшего сотрудничества, однако Лондон готов и к сценарию жесткого Brexit - без какой-либо сделки. Об этом в четверг заявил новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, впервые выступивший перед депутатами Палаты общин британского парламента в качестве главы правительства.

"Я бы предпочел, чтобы мы покинули ЕС со сделкой, я бы очень этого хотел, - сказал Джонсон. - Я верю, что это возможно даже на столь позднем этапе, и буду работать на износ, чтобы этого добиться, однако некоторые моменты необходимо прояснить. Соглашение о выходе [Великобритании из Евросоюза], достигнутое моей предшественницей [Терезой Мэй], было трижды отвергнуто этой палатой. Его условия неприемлемы для этого парламента и этой страны".

По словам Джонсона, Лондон начнет "энергичные и решительные" переговоры с Брюсселем "как только к этому будут готовы" в Евросоюзе. Однако одновременно с этим будет резко усилена подготовка к возможности так называемого жесткого Brexit, который предусматривает выход Великобритании из ЕС с минимумом договоренностей и возвращение к торговым нормам ВТО. За подготовку к такому сценарию будет отвечать Майкл Гоув, получивший пост канцлера герцогства Ланкастерского в кабинете Джонсона. По сути обладатель этой во многом формальной должности выполняет роль министра по особым поручениям.

Лондон готов

"Надеюсь, что в ЕС также будут готовы [начать переговоры] и пересмотрят свою текущую позицию, в соответствии с которой в ЕС отказываются вносить какие-либо изменения в текст соглашения о Brexit. Однако, если такой готовности там не проявят, то нам, конечно, придется покидать ЕС без соглашения в соответствии со статьей 50 [Лиссабонского договора о Европейском союзе], - отметил глава правительства. - Соединенное Королевство готово к такой ситуации лучше, чем многие считают. Однако мы все равно не готовы к этому настолько, насколько должны быть".

Джонсон пообещал активизировать переговоры по заключению новых торговых соглашений между Великобританией и другими странами, проработать новый налоговый режим, который должен будет привлечь в страну инвестиции, а также подготовить пакет экономических мер для поддержки британского бизнеса. Помимо этого, он заявил, что его правительство вложит дополнительные средства в развитие транспортной инфраструктуры, образование и здравоохранение, а также увеличит число сотрудников полиции на 20 тыс. человек.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Джонсон, победивший в борьбе за пост нового лидера консерваторов и в среду вступивший в должность премьер-министра, обещает заключить с ЕС "новое лучшее соглашение" об условиях Brexit или осуществить выход из ЕС по жесткому сценарию - без какого-либо соглашения с Евросоюзом.