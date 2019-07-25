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Brexit
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Sky: ЕC назвал неприемлемым требование Джонсона для заключения новой сделки по Brexit

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Евросоюз отверг требование премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона для заключения нового соглашения об условиях Brexit. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News, в распоряжении которого оказалось письмо главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье, адресованное европейским дипломатам.

В нем Барнье называет неприемлемой идею Джонсона об исключении из новой сделки по Brexit так называемого бэкстопа [режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit]. "Вариант с отсутствием сделки никогда не будет выбором ЕС, но мы все должны быть готовы ко всем сценариям", - сказал он.

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ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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