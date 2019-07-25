Госбюро расследований вручило Порошенко повестку на следующий допрос

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вручило бывшему президенту Украины Петру Порошенко повестку на следующий допрос. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь Госбюро расследований Анжела Иванова.

"Был первый допрос, будут другие. Кстати, повестку на следующий он получил, к сожалению, не могу озвучивать дату, потому что по состоянию на сейчас она является тайной досудебного расследования, будут другие следственные действий", - сказала она.

Пресс-секретарь уточнила, что Порошенко был допрошен в качестве свидетеля. "Он был допрошен как свидетель и по состоянию на сейчас его процессуальный статус не изменился, он является свидетелем", - подчеркнула она.

Ранее в четверг Порошенко после допроса в Госбюро расследований заверил, что нет ни одного уголовного дела, в котором он бы являлся фигурантом. Бывший глава государства добавил, что в ГБР в письменном и устном виде давал пояснения, которые касались соглашения купли-продажи завода "Кузни на Рыбальском". По его словам, сделка была совершена без его участия.

Следователи ГБР ведут девять уголовных дел против Порошенко. Его обвиняют в том числе в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, а также "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде". Одно из дел касается расположенного в Киеве завода "Кузница на Рыбальском", который являлся одним из крупнейших активов Порошенко. По неофициальной информации, экс-глава государства фиктивно продал его украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода заведено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.