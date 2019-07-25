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Комитет Сената США поддержал кандидатуру Келли Крафт на должность нового постпреда при ООН

В ее поддержку проголосовали 15 сенаторов

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса рекомендовал в четверг Сенату полного состава утвердить кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на должность постоянного представителя страны при ООН. Об этом сообщает газета The Hill.

В поддержку кандидатуры Крафт проголосовали 15 сенаторов, семь выступили против. Теперь в верхней палате Конгресса, где большинство принадлежит республиканцам, должно пройти уже окончательное голосование.

Никки Хейли, занимавшая должность постпреда США при ООН с января 2017 года, объявила о своей отставке в октябре прошлого года. 7 декабря 2018 года Трамп заявил о намерении выдвинуть на этот пост главу пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Однако та отказалась от этой должности. Тогда американский лидер выдвинул Крафт.

В 2004-2005 годах она курировала финансовые вопросы отделения Республиканской партии в штате Кентукки. Крафт помогала собирать средства для избирательных кампаний губернатора Эрни Флетчера, сенатора Митча Макконнелла и конгрессмена Хэла Роджерса. Во время президентских выборов в США в 2004 году она поддерживала Джорджа Буша - младшего. В период его президентства в 2007 году занималась политикой США в Африке в постоянном представительстве при ООН.

Во время президентских выборов 2016 года Крафт поддержала кандидатов-республиканцев - сначала Марко Рубио, а затем Трампа. По данным американских СМИ, вместе с нынешним супругом Джо Крафтом пожертвовала на предвыборную кампанию действующего президента около $2 млн.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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