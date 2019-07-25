Корбин назвал условие, при котором лейбористы выступят против Brexit

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия выступит за сохранение членства страны в составе Евросоюза, если новый премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон достигнет нового соглашения по Brexit, которое негативным образом отразится на благосостоянии населения. Об этом в четверг в британском парламенте заявил лидер лейбористов Джереми Корбин, информирует агентство Press Association.

"Лейбористы будут выступать против любой сделки, которая не защитит рабочие места, права рабочих, или не обеспечит защиты окружающей среды", - сказал он, отметив, что если Джонсон предложит подобное соглашение народу, то "лейбористы будут выступать за то, чтобы остаться" в ЕС.

"Народ не верит в способность этого премьер-министра принимать верные решения во благо большинства людей в этой стране, когда он обещает налоговые льготы самым богатым представителям крупного бизнеса - спонсорам своей собственной партии", - подчеркнул лидер лейбористов.

Ранее во вторник Джонсон пообещал в своей первой речи на посту премьер-министра Великобритании, что его страна в любом случае покинет ЕС 31 октября. Несмотря на то, что Брюссель неоднократно заявлял, что не будет пересматривать соглашение об условиях Brexit, достигнутое правительством Терезы Мэй, новый глава британского правительства выразил уверенность в том, что добьется для страны лучшей сделки. По его словам, в ходе переговоров с европейскими лидерами он будет настаивать на таком соглашении, которое будет лучше отражать интересы Великобритании.