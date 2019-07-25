Зеленский поблагодарил Трампа за санкции против России

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

"Президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского - с уверенной победой партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа "за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию". Со своей стороны, Трамп выразил уверенность в том, что "обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".

"Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США", - подчеркнули в пресс-службе.