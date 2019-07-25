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МВД Австрии объявило в розыск россиянина Зайцева по подозрению в работе на разведку России

Прокуратура Зальцбурга выдала ордер на арест

ВЕНА, 25 июля. /ТАСС/. Австрийская полиция объявила в международный розыск гражданина России Игоря Зайцева по подозрению в работе на Главное разведывательное управление Генштаба ВС РФ и передачу секретных сведений в ущерб Австрийской Республике. Об этом сообщили в четверг в МВД Австрии.

"Зайцев Игорь Егорович подозревается в ведении секретной деятельности для российского Главного разведывательного управления в ущерб Австрийской Республике", - говорится в заявлении МВД.

МВД Австрии также распространило фотографию разыскиваемого россиянина. В заявлении МВД указано, что Зайцев родился в Москве 6 апреля 1954 года.

Ордер на арест выдала прокуратура Зальцбурга. Мужчину подозревают "в разглашении государственных секретов, секретной разведывательной деятельности в ущерб Австрии, умышленном разглашении военной тайны", отметили в МВД.

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