Глава Комитета начальников штабов ВС США отправится в Кабул

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с президентом Афганистана Ашрафом Гани сообщил ему, что направил председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда и спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада в Кабул для обсуждения дальнейших шагов в процессе мирного урегулирования. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Президент Гани приветствовал участие госсекретаря и визит американских представителей, а также подтвердил приверженность Афганистана совместной работе с Соединенными Штатами для построения стабильного, мирного и демократического Афганистана, который не является центром терроризма", - подчеркнула пресс-служба.

В заявлении отмечается также, что Помпео и Гани "согласились с тем, что настал подходящий момент для активизации усилий, направленных на прекращение войны в Афганистане с помощью переговоров". "Госсекретарь Помпео заверил президента Гани, что стратегия президента США [Дональда] Трампа в Южной Азии не изменилась. Это касается и обещания США вывести войска при выполнении ряда условий", - говорится также в заявлении.

Ранее Госдепартамент сообщил, что Халилзад отправится в Афганистан и Катар с 22 июля по 1 августа. В Кабуле он проведет консультации с правительством Афганистана относительно дальнейших шагов в процессе мирного урегулирования, а в Дохе возобновит переговоры по афганскому урегулированию с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).