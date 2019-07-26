Выборы в Раду. Кого привела в парламент партия Зеленского

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Впервые в истории независимой Украины одна партия сможет самостоятельно сформировать в Верховной раде правящее большинство. После прошедших 21 июля досрочных парламентских выборов такой политической силой стала президентская партия "Слуга народа", которая будет иметь там более 250 мандатов при 226 необходимых.

Партия показала потрясающий результат через два месяца после президентских выборов, когда формально баллотирующийся от нее популярный артист, руководитель юмористической студии "Квартал 95" Владимир Зеленский наголову разбил всех своих соперников и также впервые за годы новейшей украинской истории одержал убедительную победу с результатом в 73% голосов. Столь высокий рейтинг самого Зеленского, собственно, и обеспечил нынешнюю победу его партии на внеочередных выборах в парламент. При этом кандидаты от "Слуги народа" победили как по партийным спискам - 124 мандата, так и в одномандатных округах - 130 мест. Теперь Зеленский сможет поставить своего кандидата на любую желаемую должность - премьер-министра, генпрокурора, министра, спикера парламента. По словам экспертов, еще за несколько дней до выборов никто особо не верил в то, что "Слуге народа" удастся сформировать в новой Раде единоличное большинство. Все эксперты давали президентской партии в лучшем случае 220 мандатов и предполагали, что ей придется соглашаться на коалицию, в которую могли бы войти партия "Голос" Святослава Вакарчука или "Батькивщина" Юлии Тимошенко. "Но произошла неожиданность. Повторился французский сценарий, когда в 2017 году президент Эмманюэль Макрон смог сформировать в Национальном собрании большинство исключительно на базе партии "Вперед, Республика!", которая тоже фактически была создана перед самыми выборами и наполнена никому не известными людьми", - объясняет основатель аналитического центра "Институт Горшенина" Кость Бондаренко. Эксперты считают, что выиграли выборы исключительно носители бренда, а не личности. Кроме того, избиратель своим голосованием показал, что больше не заинтересован в одномандатниках, а хочет выбирать среди партий, чем и обусловлен результат "Слуги народа". "Это значит, что люди уже не ориентируются на личности. Украинцы хотят, чтобы личности были в партиях", - полагает политический эксперт Вадим Карасев. Звезды шоу-бизнеса, журналисты, спортсмены, тамада и фотограф Но вместе с партией в Раду на сей раз пришло множество малоизвестных, а то и вовсе неизвестных личностей. Исключение составляют представители шоу-бизнеса и журналисты. Но никто из них ранее также еще не был в политике. Несмотря на это, представители "Слуги народа" победили во всех одномандатных округах даже в Киеве. Впервые одна партия полностью "завоевала" столицу, победив опытных политиков, которые годами "прикармливали" свои округа.

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Им на смену пришли ресторатор Николай Тищенко, дипломат, глава правления общественной организации "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко, руководитель юмористической студии "Мамахохотала" Роман Грищук, журналист телеканала "1+1" олигарха Игоря Коломойского Сергей Швец. Другие победители киевских округов являются малоизвестными новичками, и такому результату они обязаны исключительно бренду "Слуги народа". Победу партия одержала и в Киевской области. В 94-м округе победил журналист канала "1+1" Александр Дубинский, а в 95-м - доктор философии Александр Горобец. В соседнем, 96-м, округе победу одержала опять же журналистка "1+1" Ольга Василевская-Смаглюк. "Слуга народа" привела в парламент и немало звезд шоу-бизнеса. В Черкасской области с большим отрывом победил Александр Скичко - ведущий корпоративов, тамада, шоумен, телеведущий и зять известного предпринимателя Леонида Юрушева, владельца "Днепровагонремстроя", гостиниц InterContinental Kiev и Fairmont Grand Hotel Kyiv. В Раду попал также участник проектов "Лига Смеха" и "Рассмеши комика", еще один тамада из Полтавы Андрей Бобляха, а участник юмористического проекта "Бойцовский клуб" Николай Задорожный победил в Ахтырке Сумской области. Еще один победитель, связанный с шоу-бизнесом, Владимир Гевко, будет представлять "Слугу народа" от города Чортков Тернопольской области. В Запорожье одержал победу свадебный фотограф Сергей Штепа. В Харьковской области - блогер Александр Куницкий. Еще один блогер Макс Бужанский выиграл выборы в Днепропетровской области. Во Львовской области одержал верх тренер и консультант Юрий Камельчук. В Раде будет теперь работать и актер самого "Квартала 95" Юрий Корявченков, которого коллеги зовут Юзик. Он победил в вотчине самого Зеленского - в Кривом Роге Днепропетровской области. Окажутся в Раде и родственники Юрия Корявченкова. В Раду проходят его кума Елена Криворучкина и двоюродный брат мамы Корявченкова Владимир Захарченко.

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Кстати, это не единичный пример кумовства в "Слуге народа". В Виннице в одномандатном округе победила Ирина Борзова - супруга главы Государственного управления делами Сергея Борзова. А в городе Хмельницкий победил начальник юридического отдела госорганизации "Национальный офис интеллектуальной собственности" Николай Стефанчук, брат представителя Зеленского в Раде Руслана Стефанчука. В Раду от "Слуги народа" придут и известные спортсмены, в частности борец греко-римского стиля, чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк, а также чемпионка мира по легкой атлетике, бронзовый призер Олимпийских игр Ольга Солодуха. "Все эти люди, прошедшие как по списку партии, так и по одномандатным округам, могут быть выгодны партийной верхушке, поскольку они не смогут претендовать на лидерство, не смогу создать конкуренцию, не смогут лоббировать даже свои собственные интересы именно в силу своей некомпетентности, а станут послушным инструментом, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС политический эксперт Руслан Бортник. - Конечно, чем больше в парламенте было бы политиков, групп влияния, региональных интересов, тем сложнее было бы этим парламентом управлять. Но парламент, который будет состоять из спортсменов, фотографов и прочих лиц свободных профессий, конечно, намного более управляемый". Кандидаты олигархов Получат депутатские мандаты и представители олигархов, которые проходят в Раду от "Слуги народа". Так, директор по корпоративным отношениям международной трубно-колесной компании "Интерпайп" Дмитрий Кисилевский с большим отрывом победил по одномандатному округу в Днепре. "Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Конечным собственником компании является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

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Но больше других своих ставленников привел в Раду олигарх Игорь Коломойский, особенно по одномандатным округам в Днепре и Днепропетровской области. Так, в 27-м округе от "Слуги народа" победил застройщик Вячеслав Медяник. Еще один ставленник Коломойского бывший советник олигарха Сергей Северин "взял" 39-й округ. В 38-м округе выиграл депутат Днепропетровского облсовета Владислав Бородин. В 84-м округе Ивано-Франковской области победил Игорь Фрис - помощник бизнес-партнера Коломойского Александра Шевченко. Еще в одном округе этой области выигрывает связанный с олигархом депутат Ивано-Франковского облсовета, директор государственного предприятия Выгодское лесное хозяйство Александр Матусевич. Рада без власти В связи с тем, что в новой Раде будет доминировать только одна партия, а в ней будут доминировать люди без политического прошлого, украинский парламент, по сути, окончательно утратит власть.

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