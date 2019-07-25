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Палестино-израильский конфликт
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Палестина приостанавливает действие всех подписанных соглашений с Израилем

Палестина не подчинится диктату и отвергает попытки навязать свершившиеся факты, заявил президент Махмуд Аббас
Президент Государства Палестины Махмуд Аббас REUTERS/Mohamad Torokman
Описание
Президент Государства Палестины Махмуд Аббас
© REUTERS/Mohamad Torokman

ТАСС, 25 июля. Палестинцы прекращают выполнение всех мирных соглашений, подписанных с Израилем. Об этом, как передает агентство WAFA, заявил в четверг президент Государства Палестина Махмуд Аббас по итогам прошедшего в Рамалле заседания палестинского руководства.

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"Мы не подчинимся диктату и отвергаем попытки навязать нам силой свершившиеся факты, в частности в Восточном Иерусалиме, - сказал Аббас. - Все решения, которые были приняты израильскими оккупационными властями, являются для нас незаконными".

При этом палестинский лидер пояснил, что "руки палестинцев по-прежнему протянуты к справедливому и всеобъемлющему миру". "Но это не означает, что мы готовы капитулировать и сосуществовать с оккупацией", - сказал он.

Аббас вновь отверг выдвинутый Соединенными Штатами план урегулирования на Ближнем Востоке под названием "сделка века". По его словам, "Палестина и Восточный Иерусалим не могут служить предметом торга".

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, Махмуд
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