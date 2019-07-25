Палестина приостанавливает действие всех подписанных соглашений с Израилем

ТАСС, 25 июля. Палестинцы прекращают выполнение всех мирных соглашений, подписанных с Израилем. Об этом, как передает агентство WAFA , заявил в четверг президент Государства Палестина Махмуд Аббас по итогам прошедшего в Рамалле заседания палестинского руководства.

"Мы не подчинимся диктату и отвергаем попытки навязать нам силой свершившиеся факты, в частности в Восточном Иерусалиме, - сказал Аббас. - Все решения, которые были приняты израильскими оккупационными властями, являются для нас незаконными".

При этом палестинский лидер пояснил, что "руки палестинцев по-прежнему протянуты к справедливому и всеобъемлющему миру". "Но это не означает, что мы готовы капитулировать и сосуществовать с оккупацией", - сказал он.

Аббас вновь отверг выдвинутый Соединенными Штатами план урегулирования на Ближнем Востоке под названием "сделка века". По его словам, "Палестина и Восточный Иерусалим не могут служить предметом торга".