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Обновлено 

Госдеп: конкретных сроков принятия США санкций против Турции из-за поставок С-400 нет

В ведомстве заявили о необходимости сохранить отношения между двумя странами

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Конкретных сроков введения санкций в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA) в отношении Турции из-за поставок российских зенитных ракетных систем С-400 нет. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

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"Что касается CAATSA, конкретных сроков принятия санкций нет. Мы продолжаем, конечно, обсуждать это с Турцией", - сказал она.

"Важно помнить, что Турция, конечно, является союзником по НАТО, и действия, которые мы предприняли к настоящему моменту, были значительны", - добавила также представитель Госдепартамента, объясняя, почему этот вопрос решается так долго. Она отметила, что необходимо "пытаться сохранить условия для обсуждения в дипломатических рамках и сохранить отношения" между двумя странами.

"Введение санкций против союзника по НАТО - это очень серьезное действие", - подчеркнула Ортэгус.

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