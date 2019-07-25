NYT: претендентка на пост президента США Тулси Габбард требует от Google $50 млн

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Член нижней палаты Конгресса США Тулси Габбард (от штата Гавайи), претендующая на выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, подала в суд на компанию Google и требует от нее $50 млн компенсации за временную блокировку аккаунта, посвященного избирательной кампании. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета The New York Times .

По ее данным, речь идет о первом в истории страны иске претендента в кандидаты на пост президента США против крупной телекоммуникационной компании. Исковая жалоба направлена на рассмотрение федерального суда в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Избирательный комитет конгрессвумен Tulsi Now обвиняет Google в том, что компания заблокировала аккаунт, предназначенный для ведения агитация и сбора добровольных пожертвований, на шесть часов 27-28 июня. Таким образом Google лишила Габбард возможности в течение упомянутого промежутка времени собирать пожертвования и доносить свои идеи до потенциальных избирателей, говорится в иске.

Истец также обвиняет компанию в распределении посланий политика по электронной почте Gmail в папки "спам" адресатов "непропорционально высоким темпом" по сравнению с электронными посланиями остальных претендентов в кандидаты демократов на пост президент США. Габбард требует, чтобы суд предписал Google не вмешиваться в дальнейшем в избирательные процессы и выплатить потерпевшей стороне не менее $50 млн.

Габбард принципиально выступает против военного вмешательства Вашингтона в дела суверенных государств и в 2017 году подверглась резкой критике в США за встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. Она не входит в число фаворитов гонки демократов. После первых теледебатов претендентов, состоявшихся 26 и 27 июня в Майами (штат Флорида), имя конгрессвумен на короткий срок возглавило рейтинг поиска в Google. Избирательный комитет Tulsi Now решил воспользоваться этим обстоятельством и сделать акцент на размещении платной агитации в интернете.

Демократы в рамках первичных выборов намерены провести в общей сложности 12 теледебатов. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.