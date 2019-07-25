Президентские выборы в Тунисе досрочно пройдут 15 сентября

ТУНИС, 25 июля. /ТАСС/. Выборы президента Туниса, запланированные на 17 ноября текущего года, в связи со смертью главы государства Бежи Каида ас-Себси будут проведены 15 сентября. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление Высшей независимой комиссии по выборам (ЦИК) республики.

Ранее глава ЦИК Туниса Набиль Баффун в эфире радиостанции Mosaïque FM сообщал, что дата выборов главы государства будет перенесена. По его словам, "ЦИК обязан перенести дату выборов и изменить график голосования в связи с кончиной главы государства Бежи Каида ас-Себси". Как он указал, "конституция Туниса требует проведения выборов в течение 90 дней".

Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси скончался в четверг в возрасте 92 лет. Церемония прощания пройдет в субботу, 27 июля. Премьер-министр республики Юсеф Шахед объявил семидневный национальный траур в связи с кончиной главы государства.

В соответствии с 84 статьей конституции Туниса, функции главы государства будет временно исполнять глава парламента республики Мухаммед ан-Насер. В главном законе страны отмечается, что спикер парламента может занимать пост временного главы государства сроком от 45 до 90 суток, до проведения досрочных выборов.