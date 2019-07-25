Партия Зеленского выступает за рынок земли и либерализацию социальной сферы

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что они выступают за рынок земельной собственности, а также в целом за либерализацию социальной сферы.

"Что касается, рынка земли... у нас сложилась парадоксальная ситуация, когда на протяжении многих лет фактически люди не могли распоряжаться своей собственностью. Земля - это собственность <...> Если мы говорим о рынке земли, то, наверно, правильно, если собственник может распоряжаться своей собственностью..., - сказал он в четверг в эфире телеканала "1+1". - Позиция нашей команды была следующая: рынок земли нужно будет открывать, другой вопрос... это не может быть завтра".

При этом Разумков выразил мнение, что вопрос земельной собственности не стоит выносить на референдум. "Я думаю, что это вопрос выносить на референдум, это мое мнение, будет тяжело, по одной простой причине, на сегодняшний день еще не принято законодательство, которое это позволит [сделать], плюс это вопрос важный, и он требует обсуждения, думаю, что этого не стоит делать, но это моя позиция", - подчеркнул он.

Кроме того, глава "Слуги народа" добавил, что было бы правильно, если бы на Украине была накопительная пенсионная система, страховая медицина и создавались условия для развития государственной системы образования и частных вузов. При этом называть сроки данных реформ Разумков не стал.

Узаконить оборот земли в рыночных условиях является требованием Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). В меморандуме о сотрудничестве между Украиной и МВФ в рамках новой кредитной программы stand-by говорится, что Киев и эксперты Всемирного банка разработали законопроект, который предполагает введение рынка земель сельскохозяйственного назначения. По словам авторов меморандума, на Украине "стартовала информационная кампания, поясняющая преимущества проведения земельной реформы".