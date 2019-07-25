{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Помпео: США заявили Турции о недопустимости развертывания С-400

Госсекретарь США напомнил, что Анкара была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Вашингтон довел до сведения Анкары, что считает неприемлемым развертывание в Турции российских зенитных ракетных систем С-400, США могут ввести новые санкции. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в четверг.

"Мы давали понять туркам, что развертывание С-400 является недопустимым", - сказал он, напомнив, что Анкара была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. "Могут последовать дополнительные санкции, - отметил Помпео. - Мы бы очень хотели, чтобы С-400 не вводили в строй. Такова наша цель".

 

Теги
СШАТурцияРоссияПомпео, Майкл (Майк)
СМИ: Ким Чен Ын призвал Сеул приостановить развертывание новых видов вооружений
Читать полностью