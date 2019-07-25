Помпео: США заявили Турции о недопустимости развертывания С-400

НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /ТАСС/. Вашингтон довел до сведения Анкары, что считает неприемлемым развертывание в Турции российских зенитных ракетных систем С-400, США могут ввести новые санкции. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в четверг.

"Мы давали понять туркам, что развертывание С-400 является недопустимым", - сказал он, напомнив, что Анкара была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. "Могут последовать дополнительные санкции, - отметил Помпео. - Мы бы очень хотели, чтобы С-400 не вводили в строй. Такова наша цель".