СБ ООН продлил на полгода мандат миротворческой миссии на Кипре

ООН, 25 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в четверг продлил до конца января 2020 года (еще на полгода) срок полномочий Вооруженных сил Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), размещенных в буферной зоне. Члены Совбеза приняли соответствующую резолюцию единогласно.

"[СБ ООН] выражает полную поддержку ВСООНК и постановляет продлить их мандат на дополнительный период, заканчивающийся 31 января 2020 года", - отмечается в документе. В нем выражена "серьезная озабоченность по поводу числа нарушений военного статус-кво вдоль линий прекращения огня" и содержится призыв "уважать мандатные полномочия ВСООНК в буферной зоне и границы этой зоны".

"Убеждены, что миссия играет ключевую роль, укрепляя стабильность, которая является необходимым условием для прямого диалога кипрских общин", - сказал на заседании первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. При этом Москву "не может не беспокоить, что после сворачивания международной конференции в Кран-Монтане (где в 2017 году прошел последний раунд переговоров по Кипру под эгидой ООН - прим. ТАСС) "пауза для размышлений", о которой генсекретарь говорил в одном из своих докладов, затянулась", отметил Полянский.

Дипломат предупредил, что миссия ООН не должна использоваться "в качестве инструмента политического давления на киприотов". "Ее задача - обеспечивать безопасность и контролировать соблюдение буферной зоны", - напомнил он. По мнению Полянского, "существующую систему внешних гарантий безопасности Кипра необходимо признать анахронизмом". "Наиболее эффективными мерами обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности объединенного Кипра стали бы гарантии со стороны СБ ООН", - заключил он.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом, который организовали сторонники присоединения острова к Греции. ВСООНК были учреждены решением Совета Безопасности за 10 лет до этого, чтобы не допустить эскалации насилия между турецкой и греческой общинами острова. После 1974 года мандат "голубых касок" был расширен: они стали следить за буферной зоной между сторонами конфликта. Прямые переговоры по воссоединению острова ведутся под эгидой ООН в течение нескольких десятилетий.

В апреле президент России Владимир Путин поручил МИД и Минобороны России уведомить Секретариат ООН о готовности направить в состав ВСООНК до пяти военнослужащих ВС РФ в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба.