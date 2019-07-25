Сенатор США призвал главу МИД Турции не вводить в строй российские С-400

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Один из ближайших соратников президента США Дональда Трампа сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) по просьбе американского лидера провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого призвал турецкую сторону не вводить в строй российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф". Об этом в четверг сообщает сетевое издание "Дифенс уан" (Defense One).

"Я разделяю мнение тех, кто считает, что если они [Турция] не введут в строй С-400, то [США] не нужно будет вводить санкции, - приводит издание слова Грэма. - Надеюсь убедить Турцию не вводить систему [С-400] в строй в связи с тем, что это разрушительно действует на наши отношения".

Американский сенатор также выступил за смену главной темы переговоров Вашингтона с Анкарой с военной на торговую. "Моя мысль, которую я изложил турецкой стороне, заключалась в отступлении от [обсуждения] С-400 и начале переговоров, посвященных заключению соглашения о свободной торговле", - заключил Грэм.

В четверг в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) ТАСС сообщили, что Россия завершила первый этап поставки ЗРС С-400 "Триумф" в Турцию.

Ситуация вокруг С-400

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Турция является первым государством - членом НАТО, которое получит от России зенитные системы подобного класса. Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля 2019 года.

США предпринимают попытки не допустить получения Турцией С-400. Вашингтон множество раз предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут ввести в отношении Турции различные санкции.

17 июля Белый дом и Пентагон официально объявили об исключении Турции из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. При этом Министерство обороны США уточнило, что данный шаг не является частью санкций. Последние могут быть введены в дополнение к решению по F-35. Турция заказала у США 30 самолетов F-35 из возможных 100.