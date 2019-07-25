В Австрии заявили, что россиянин и австрийский экс-полковник сотрудничали с 1987 года

ВЕНА, 26 июля. /ТАСС/. Первая встреча полковника ВС Австрии, подозреваемого в шпионаже в пользу России и находящегося сейчас в отставке, со штабным офицером российской разведки, разыскиваемым австрийской полицией, состоялась в 1987 году для передачи секретных сведений военного характера. Об этом заявили в четверг корреспонденту ТАСС в управлении полиции и прокуратуре Зальцбурга.

Шпионский скандал в Австрии. Все, что известно на данный момент

Министерство внутренних дел Австрии объявило ранее в международный розыск гражданина России Игоря Зайцева по подозрению в работе на Главное управление (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ и получении секретных сведений в ущерб Австрийской Республике. Ордер на арест выдала прокуратура Зальцбурга, которая подозревает россиянина в вербовке полковника австрийской армии, арестованного в 2018 году по делу о передаче секретных сведений России.

"После первого известного контакта в 1987 году полковник шпионил в пользу российской военной разведки и снабжал своего связного офицера исчерпывающей информацией военного характера об австрийских вооруженных силах, в особенности о боевых системах и задачах сухопутных и военно-воздушных сил, - говорится в заявлении прокуратуры. - Для транснациональной шпионской деятельности шпион из австрийской армии и его российский связной офицер использовали, помимо шпионской радиосвязи и сложнейшей спутниковой связи, современную шпионскую технику, необходимую для регулярной подготовки шпиона и инструктажа связным офицером. Специальные методы расследования позволили земельному ведомству по защите конституции и борьбе с терроризмом [контрразведке] проанализировать и оценить устройства".

По данным прокуратуры, выйти на след двоих подозреваемых удалось с помощью расследования иностранной спецслужбы, которая проследила за оперативной встречей отставного австрийского военного и "офицера ГРУ". "Во время этой встречи австрийцу за предоставленную информацию связным офицером была передана сумма в €30 тыс. наличными", - заявили следователи.

Розыск "офицера ГРУ"

МВД Австрии в четверг распространило фотографию разыскиваемого россиянина. В заявлении указано, что это Зайцев Игорь Егорович, родившийся в Москве 6 апреля 1954 года. Мужчина подозревается "в разглашении государственных секретов, секретной разведывательной деятельности в ущерб Австрии, умышленном разглашении военной тайны", отметили в МВД. Расследование в отношении разыскиваемого россиянина ведет управление контрразведки Зальцбурга.

Австрийская полиция назвала 65-летнего россиянина "офицером ГРУ" и связывает его розыск с арестом в ноябре 2018 года отставного австрийского военного.

Арест австрийского полковника в отставке

Австрийские власти 9 ноября 2018 года сообщили, что ведут расследование в отношении отставного полковника австрийской армии, которого министерство обороны подозревает в передаче российской военной разведке информации об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе. Как утверждается, за свою деятельность он получил €300 тыс.

Отставной полковник подозревается в работе на иностранную разведку в ущерб Австрии, разглашении государственной тайны, а также в преднамеренном разглашении военной тайны. В случае подтверждения подозрений обвиняемому может грозить до десяти лет лишения свободы.

Экс-полковник армии Австрии находится под арестом с 30 ноября 2018 года. Суд поместил его под стражу из-за опасений совершения повторного преступления. Сам подозреваемый, по словам адвоката, не считает себя шпионом и заявляет, что не разглашал государственные секреты в ущерб Австрии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что его неприятно удивило отсутствие со стороны Вены какого-либо запроса для разъяснения возникших у австрийских властей подозрений. Президент Австрии и верховный главнокомандующий австрийской армии Александер Ван дер Беллен призвал дождаться итогов расследования и выразил уверенность, что история с подозрением в шпионаже не сможет серьезно омрачить отношения Австрии и России в долгосрочной перспективе.