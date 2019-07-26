Guardian: British Airways возобновит полеты в Каир 26 июля после проверки безопасности

ТАСС, 26 июля. Авиакомпания British Airways возобновляет с пятницы, 26 июля, авиасообщение с Каиром после того, как 20 июля на неделю приостановила любые полеты в египетскую столицу для осуществления проверки обеспечения безопасности. Об этом, как сообщает газета The Guardian, говорится в заявлении авиакомпании.

"После тщательной проверки безопасности мы рады сообщить, что авиасообщение с Каиром будет восстановлено в пятницу [26 июля]", - приводит газета его текст. Конкретные причины, побудившие британскую авиакомпанию прервать сообщение с Каиром, до сих пор не известны.