Представитель ОБСЕ по свободе СМИ заявил, что много раз обсуждал с Киевом дело Вышинского

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил в четверг, что множество раз обсуждал с украинскими властями дело арестованного в Киеве главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

"Ситуация с Кириллом Вышинским является для меня предметом серьезной обеспокоенности, и я множество раз контактировал с украинскими властями по поводу его ареста", - отметил Дезир в беседе с корреспондентом ТАСС после своего выступления на посвященных свободе СМИ в регионе ОБСЕ слушаниях в действующей при Конгрессе США двухпартийной Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Дезир подчеркнул, что деятельность Вышинского "в качестве журналиста хорошо известна, как и его собственные взгляды". "Я думаю, что ни один журналист не должен находиться под арестом из-за своей журналистской работы", - указал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Он вновь заявил, что "не пожалеет усилий для освобождения" Вышинского.

"Мы следим за развитием событий, - заключил Дезир. - Я считаю, что пришло время найти пути решения для Кирилла Вышинского, а также для других журналистов, включая тех, кто содержится под стражей в России, в том числе и Романа Сущенко".

Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан 15 мая 2018 года в Киеве. Журналисту предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Так, 19 июля суд в Киеве продлил ее еще на два месяца. Вышинский отвергает все предъявленные обвинения. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.