МИД Венесуэлы назвал экономическим терроризмом новые санкции США

КАРАКАС, 26 июля. /ТАСС/. Расширение американского санкционного списка по Венесуэле является нарушением международного права и экономическим терроризмом. Об этом заявил в четверг МИД южноамериканской республики.

"Подобные меры можно оценивать только как экономический терроризм. Их отвергает международное сообщество, так как они являются очевидным нарушением принципов Устава ООН и других международных правовых норм", - говорится в заявлении.

По мнению МИД, своими санкциями США "лишают народ Венесуэлы права на получение питания". Власти Венесуэлы также считают, что принятые меры показывают "отчаяние правительства США, которое не смогло достичь своих целей по вмешательству в дела Боливарианской Республики".

Ранее Министерство финансов США сообщило, что внесло еще 10 физических и 13 юридических лиц в свой санкционный список по Венесуэле. В черный список попали граждане Венесуэлы и Колумбии, а также компании, базирующиеся в США, Гонконге, ОАЭ, Колумбии, Панаме, Мексике и Турции. По мнению властей США, эти компании участвовали в коррупционной схеме, действовавшей в интересах президента Николаса Мадуро.